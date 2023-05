Faustão revela motivo de ter deixado a Band: ''Desgastante''

Após um ano e meio trabalhando na Band, Faustão revela motivo de sair da emissora e planos de sua carreira

Após um ano e meio na Band, Faustão (73) decidiu deixar a emissora. Nos últimos dias, a notícia da saída do ex-global da emissora deu o que falar. Em entrevista ao Notícias da TV, o apresentador revelou o motivo de ter tomado a decisão.

Comandando um programa diário, o famoso contou que o trabalho foi desafiador e que agora planeja descansar. "Vou parar um bom tempo. Programa diário é desgastante. [A Band] Dava traço e consegui média de 3,5 pontos num horário complicado", comentou sobre a baixa audiência.

Mesmo com boatos de que outras emissoras como o SBT e Record TV estariam de olho nele, Fausto Silva revelou que seu objetivo no momento é descansar e aproveitar o tempo livre.

"Eu estou na hora de dr uma descansada, uma parada, principalmente para curtir amigos, curtir a família. Estava num ritmo acelerado. Esse negócio de [programa] todo dia... Embora se grave só três vezes por semana, na verdade você fica envolvido a semana inteira", falou o apresentador, de 73 anos.

Ao deixar o comando da atração, o filho dele, João Guilherme Silva (19), e Anne Lotterman (39) continuarão o programa por enquanto. "Foi uma decisão [a ruptura com a Band] muito serena. A bola agora continua com o João, com a Anne, enfim, abrir espaço para os novos, os jovens", declarou ele, que terá seu contrato rescindido sem multas.

Leia também:Faustão: saiba qual é o salário do apresentador na Band

Sonia Abrão não fica quieta e fala sobre saída de Faustão do ar: ''Está acima''

A apresentadora Sonia Abrão se pronunciou após saírem as notícias de que Faustão deixará seu programa na Band até o final deste mês. Nesta quinta-feira, 18, a comunicadora relembrou uma foto com o colega de profissão e falou sobre o fim deu seu trabalho na atração.

Admiradora do ex-global, a jornalista enalteceu Fausto Silva, dizendo que ele está acima de qualquer emissora e que sua atuação sempre será algo a parte.

"SOBRE A SAÍDA DE FAUSTO SILVA DE SEU PROGRAMA NA BAND, NO PRÓXIMO DIA 31, SÓ DIGO UMA COISA: FAUSTÃO ESTÁ ACIMA DE QUALQUER EMISSORA! ELE SEMPRE SERÁ UM SHOW!", declarou Sonia Abrão.

Nos comentários da publicação, os internautas também opinaram sobre o acontecimento. "Maior erro foi ele todos os dias, ele é o rei do domingo", disseram. "Por incrível que pareça eu gostava mais do Faustão na Band do que na Globo", falou outro.

O contrato de Faustão deveria durar até 2026, mas ele solicitou a sua saída agora. Conforme o colunista Flávio Ricco, do R7, ele deverá ficar na emissora apenas até o final do mês e a Band poderá exibir reprises do seu programa até a nova atração estar pronta.

Leia também: Faustão: saiba qual é o salário do apresentador na Band