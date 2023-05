Anne Lottermann fala pela primeira vez sobre saída de Faustão da Band

Anne Lottermann fala sobre o desafio de substituir Faustão em programa na Band após a saída dele da emissora

A apresentadora Anne Lottermann falou pela primeira vez sobre o desafio de assumir um programa de TV ao lado de João Guilherme após a saída de Faustão da Band. A notícia de que o apresentador vai encerrar o contrato antes do previsto foi revelada nesta quinta-feira, 18, e pegou muita gente de surpresa. Porém, Anne contou que já estava no plano da equipe.

“Fausto nos preparou para assumir. Estava combinado desde o dia 1. Aprendi bastante nesse período e com o melhor comunicador”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, e completou: “A gente costuma dizer que um ano e meio de programa na Band equivalem a sete anos de 'Domingão'. É muito intenso”.

Por fim, ela contou sobre a ansiedade para o novo desafio ao lado de João Guilherme. “Estou com um medo natural, mas um medo positivo, aquele que sentimos diante de uma novidade”, contou. Vale lembrar que Anne Lottermann deixou a Globo junto com Faustão para ir junto com ele para a Band em 2021.

O contrato de Faustão deveria durar até 2026, mas ele solicitou a sua saída agora. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do R7, ele deverá ficar na emissora apenas até o final do mês e a Band poderá exibir reprises do seu programa até a nova atração estar pronta.

Anne Lottermann faz homenagem para Faustão

Anne Lottermann (39) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de Faustão, que completou 73 anos no dia 2 de maio. A jornalista compartilhou em seu perfil no Instagram duas fotos ao lado do apresentador, e aproveitou para rasgar elogios a ele durante a homenagem.

"Das surpresas da vida, conviver com você com certeza está entre aquelas mais divertidas. Como é bom aprender com você e confirmar o que todo mundo sabe: Você é gigante, Fausto Silva. Parabéns! Obrigada por você existir e tornar a vida mais especial", declarou a apresentadora.