Anne Lottermann presta comovente homenagem no aniversário de Faustão: "Você é gigante"

Faustão completou 73 anos de vida nesta terça-feira, 2, e ganhou uma bela homenagem de Anne Lottermann

Anne Lottermann (39) usou as redes sociais para comemorar o aniversário de Faustão, que completa 73 anos nesta terça-feira, 2.

A jornalista, que faz parte do programa Faustão da Band, compartilhou em seu perfil no Instagram duas fotos ao lado do apresentador, e aproveitou para rasgar elogios a ele durante a homenagem.

+ Anne Lottermann impressiona ao exibir corpo sarado em cliques de biquíni: "Lindíssima"

"Das surpresas da vida, conviver com você com certeza está entre aquelas mais divertidas. Como é bom aprender com você e confirmar o que todo mundo sabe: Você é gigante, Fausto Silva. Parabéns! Obrigada por você existir e tornar a vida mais especial", declarou a apresentadora.

Além de Lottermann, o filho de Faustão, João Guilherme (19), também fez questão de comemorar a data e homenageou o pai na internet. Além disso, o apresentador ainda entregou um apelido curioso do pai.

"Hoje eu acordei pensando o quanto eu sou feliz com você. Ter a oportunidade de trabalhar com seu ídolo já é algo emocionante. Ser filho de alguém que você ama, respeita, admira, se diverte, chora, abraça, vibra e tem orgulho. Isto sim, é o maior presente de Deus! Te amo, Old pig [porco velho, em livre tradução]", escreveu ele.

Confira a homenagem de Anne Lottermann para Faustão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙰𝙽𝙽𝙴 𝙻𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝙽 (@annelottermann)

Pedido de desculpas

A apresentadora Anne Lottermann pegou os telespectadores do programa Faustão na Band de surpresa com um pedido de desculpas. Ela pediu espaço na atração para se desculpar com os moradores de uma cidade. Isso porque ela disse o nome da cidade errado em um ato falho durante uma gravação.

No programa, Lottermann contou que confundiu o nome da cidade Piripiri com a palavra 'piriri' – que é um termo usado para dor de barriga. "Posso falar uma coisa? Pela primeira vez eu estou conhecendo uma pessoa de Piripiri e aí eu queria aproveitar para pedir desculpas de novo para a galera de Piripiri, porque uma vez eu falei ao vivo o nome da cidade errado", contou ela.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!