Anne Lottermann surpreende com pedido de desculpas na TV

Anne Lottermann pede a palavra no programa 'Faustão na Band' para se desculpar por causa de uma fala errada

A apresentadora Anne Lottermann (39) pegou os telespectadores do programa Faustão na Band de surpresa com um pedido de desculpas. Na edição de quarta-feira, 22, ela pediu espaço na atração para se desculpar os moradores de uma cidade. Isso porque ela disse o nome da cidade errado em um ato falho durante uma gravação.

No programa, Lottermann contou que confundiu o nome da cidade Piripiri com a palavra 'piriri' – que é um termo usado para dor de barriga. "Posso falar uma coisa? Pela primeira vez eu estou conhecendo uma pessoa de Piripiri e aí eu queria aproveitar para pedir desculpas de novo para a galera de Piripiri, porque uma vez eu falei ao vivo o nome da cidade errado", contou ela.

Então, Faustão não perdeu a oportunidade de brincar com a colega de trabalho. "Piriri é o que você pode ter dependendo do seu comportamento em Piripiri", disse ele.

Anne Lottermann relembra do marido falecido

Há pouco tempo, a apresentadora Anne Lottermann participou do quadro Arquivo Pessoal, do Faustão na Band, e lembrou do seu marido falecido, Flávio Machado, que faleceu em 2017 após lutar contra um câncer no peritônio. “Ele me preparou para tudo o que eu ia enfrentar dali para frente. Ele realmente me preparou porque nunca foi um cara que me botou para baixo, sempre me jogou para frente, falava que eu tinha capacidade. Ele foi mais um anjo na minha vida, que veio e me deu dois anjos lindos, o Gael e o Leo”, disse ela, que citou os dois filhos deles.

Então, a ex-sogra de Anne participou do programa e falou sobre a ex-nora. “Depois que ele descobriu que estava com câncer, ficou quatro meses em São Paulo, internado. A Anne trabalha no Rio de Janeiro e ia para São Paulo sempre que podia. O sorriso que ele fazia quando ela entrava, era de emocionar”, disse ela, e ainda completou: “A gente ficou muito unida e a morte do Flávio nos uniu mais ainda. Perdi um filho, que é uma dor incrível, mas ganhei uma filha. Uma filha do coração”.