Viúva, Anne Lottermann se emociona ao lembrar do marido

Anne Lottermann recebe declaração emocionante da mãe do seu marido falecido e fala sobre ele: 'Me preparou para tudo'

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 09h35

A apresentadora Anne Lottermann foi homenageada no programa Faustão na Band ao participar do quadro Arquivo Pessoal. Na atração, ela relembrou momentos de sua vida e não poderia deixar de falar de Flávio Machado, que foi seu marido e faleceu em 2017, vítima de um câncer no peritônio. A estrela se emocionou ao contar sobre a parceria deles.

“Ele me preparou para tudo o que eu ia enfrentar dali para frente. Ele realmente me preparou porque nunca foi um cara que me botou para baixo, sempre me jogou para frente, falava que eu tinha capacidade. Ele foi mais um anjo na minha vida, que veio e me deu dois anjos lindos, o Gael e o Leo”, disse ela, que citou os dois filhos deles.

Ela completou sobre o amor deles. “Eu acho que quando a gente faz alguma coisa com amor, não tem como receber outra coisa de volta. Desde o dia em que eu conheci o meu marido, a gente sentia que era um reencontro de almas”, contou.

Inclusive, a ex-sogra de Anne Lottermann fez questão de deixar um recado para ela. “Depois que ele descobriu que estava com câncer, ficou quatro meses em São Paulo, internado. A Anne trabalha no Rio de Janeiro e ia para São Paulo sempre que podia. O sorriso que ele fazia quando ela entrava, era de emocionar”, disse ela, e ainda completou: “A gente ficou muito unida e a morte do Flávio nos uniu mais ainda. Perdi um filho, que é uma dor incrível, mas ganhei uma filha. Uma filha do coração”.

Assista ao vídeo de Anne Lottermann no quadro Arquivo Pessoal:

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!