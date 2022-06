Anne Lottermann abre o jogo sobre decisão de sair da Globo

Anne Lottermann trocou a Globo pela Band para aceitar convite de Faustão e relembra como foi o convite: 'Iria me arrepender'

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 10h06

A apresentadora Anne Lottermann relembrou como foi a sua decisão de sair da Globo – ela era apresentadora do tempo nos telejornais – e ir trabalhar com Faustão na Band. A jornalista contou que recebeu o convite de Faustão e decidiu que precisava aceitar a mudança.

“Ele me chamou para ir em uma pizza na casa dele, nem tinha roupa para ir na casa do Faustão. Na segunda ida para a pizza, ele falou comigo: 'Gaúcha, queria que você viesse trabalhar comigo'. Respondi: 'Fausto, obrigada, mas estou bem lá'. E realmente não tinha nem o que reclamar, nunca tinha parado para pensar nisso”, disse ela.

E completou: “No primeiro momento, nem cogitei essa possibilidade, mas a partir do momento que falei 'por que não?'. Por que não sair da Globo, trabalhar com o Fausto, agarrar as oportunidades? Se tem uma coisa que sempre fiz foi agarrar as oportunidades. Se não agarrasse, não me reconheceria e iria me arrepender”.

Por fim, Anne Lottermann falou sobre a atual fase de sua vida. “Hoje, com cinco, seis meses trabalhando com o Fausto, eu fico: 'como é que cogitei dizer não para ele?'. Era muito feliz trabalhando na Globo, mas também sou muito feliz trabalhando com o Fausto”.

Anne Lottermann surge com os dois filhos

Há poucas semanas, Anne Lottermann encantou os fãs ao mostrar uma nova foto com os dois filhos, Leo e Gael. Ela foi acompanhar a festa junina da escola dos herdeiros e fez questão de registrar o momento na web.

O trio apareceu com looks típicos, inspirados nesta época do ano, e exibiram sorrisos nos rostos. “Festa junina da escola! Com presença superespecial da vovó e tio!”, disse ela na legenda.

Os meninos são frutos do casamento de Anne com o empresário Flávio Machado, que faleceu em 2017, vítima de um câncer raro no peritônio.