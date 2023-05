João Guilherme entrega apelido curioso de Faustão ao comemorar seu aniversário de 73 anos

Nas redes sociais, João Guilherme comemorou o aniversário do pai, Faustão, e entregou um apelido peculiar do apresentador

João Guilherme (19) usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu pai, Faustão, que completa 73 anos de vida nesta terça-feira, 2.

Em seu perfil no Instagram, o rapaz publicou uma foto em que aparece trabalhando ao lado do pai e prestou uma bela homenagem, rasgando elogios ao apresentador. Ele também aproveitou a postagem para revelar um apelido curioso do aniversariante.

"Hoje eu acordei pensando o quanto eu sou feliz com você. Ter a oportunidade de trabalhar com seu ídolo já é algo emocionante. Ser filho de alguém que você ama, respeita, admira, se diverte, chora, abraça, vibra e tem orgulho. Isto sim, é o maior presente de Deus!", disse João no começo da publicação.

Depois, João se declarou para Faustão e entregou o apelido do pai. "Te amo, Old pig [porco velho, em livre tradução]", completou o artista.

Nos comentários, os internautas parabenizaram Faustão e também falaram sobre o apelido. "Old Pig?????? Rsrsrsrs. Carinhosamente grosso!", disse um seguidor. "Que filho maravilhoso! O Faustão é uma pessoa de muita sorte!", escreveu outra. "Parabéns, Fausto Silva!!! Feliz aniversário!!! Que lindo depoimento João", comentou uma fã.

Confira a homenagem de João Guilherme para Faustão:

Nora de Faustão comemora aniversário da filha

Schynaider Moura (34), nora de Faustão, encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos ao lado da filha mais velha, Anne-Marie. A menina, fruto do relacionamento da modelo com o empresário Bernardo Garnero, completou 14 anos de vida e ganhou uma festa intimista da mamãe coruja.

"Anne-Marie minha princesa, minha menina gigante, a 14 anos atrás você nasceu e foi um dos dias mais importantes da minha vida! O momento que eu aprendi o que é o amor incondicional, você veio transformando tudo para melhor em todos os aspectos, e continua me ensinando tanto a cada dia...".

"[...] Que seu novo ciclo seja o melhor de todos! Vou estar aqui sempre para o que você precisar, e uma lição que aprendi nessa vida com você! É que existem milagres, pois você é um deles! Agradeço a Deus por você ter me escolhido para ser sua mãe! Minha Guerreira!!! Feliz aniversário!!! Te amo", escreveu ela em outro trecho da homenagem.

