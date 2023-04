Schynaider Moura, nora de Faustão, comemora aniversário da filha com festa intimista: "Você é especial"

A modelo Schynaider Moura, namorada do filho de Faustão, prestou uma homenagem especial no aniversário da filha

Schynaider Moura (34), nora de Faustão (72), encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de cliques inéditos ao lado da filha mais velha, Anne-Marie.

A menina, fruto do relacionamento da modelo com o empresário Bernardo Garnero, completou 14 anos de vida neste último domingo, 23, e ganhou uma festa intimista da mamãe coruja.

Nas redes sociais, a namorada de João Guilherme (19) publicou uma sequência de cliques mostrando os detalhes da comemoração da herdeira, que contou muitos balões, flores e um bolo em formato de coração, e se declarou.

"Anne-Marie minha princesa, minha menina gigante, a 14 anos atrás você nasceu e foi um dos dias mais importantes da minha vida! O momento que eu aprendi o que é o amor incondicional, você veio transformando tudo para melhor em todos os aspectos, e continua me ensinando tanto a cada dia, não tenho palavras suficientes para escrever aqui nesse texto, com a intenção de te homenagear, o quanto você é especial, e uma filha tão maravilhosa!", começou.

Em seguida, Schynaider elogiou a aniversariante. "Os últimos anos foram bem intensos e você sempre tão doce e resiliente em todas as adversidades, me ensinando dia após dia, a acreditar que existe uma força maior e ter fé (inabalável), que em qualquer situação da nossa vida Deus está tomando conta de tudo! Ver o teu sorriso e alegria no dia do teu aniversário foi inexplicável!", acrescentou.

"Que seu novo ciclo seja o melhor de todos! Vou estar aqui sempre para o que você precisar, e uma lição que aprendi nessa vida com você! É que existem milagres, pois você é um deles! Agradeço a Deus por você ter me escolhido para ser sua mãe! Minha Guerreira!!! Feliz aniversário!!! Te amo 23/04/2009", finalizou.

Além de Anne-Marie, Schynaider também é mãe de Elle-Marie e Gloe-Marie.

Confira as fotos do aniversário da filha de Schynaider Moura:

