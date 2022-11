Anne Lottermann impressiona ao exibir corpo sarado em cliques de biquíni: "Lindíssima"

A apresentadora Anne Lottermann está em Angra dos Reis ao lado dos dois filhos, Gael e Leo

CARAS Digital Publicado em 14/11/2022, às 16h28

AnneLottermann (39) impressionou os seguidores ao compartilhar alguns cliques de biquíni em seu perfil oficial no Instagram.

A apresentadora, que faz parte do programa Faustão na Band, aproveitou o domingo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ao lado dos filhos, Gael e Leo, e arrancou elogios dos internautas ao exibir seu corpo sarado ao surgir usando um biquíni azul. "Meu mundo azul", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores rapidamente encheram a postagem de curtidas e elogios. "Você está maravilhosa", disse uma fã. "Lindíssima", escreveu outra. "Linda, e filhos lindos!! Uma bela família!!!", falou uma seguidora. "E essa barriga chapada, Brasil? Arrasou", observou mais uma. "Muita beleza numa foto", comentou uma internauta.

Confira as fotos de Anne de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙰𝙽𝙽𝙴 𝙻𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝙽 (@annelottermann)

Anne se emociona ao relembrar do marido falecido

A apresentadora Anne Lottermann foi homenageada no programa Faustão na Band ao participar do quadro Arquivo Pessoal. Na atração, ela relembrou momentos de sua vida e não poderia deixar de falar de Flávio Machado, que foi seu marido e faleceu em 2017, vítima de um câncer no peritônio.

"Ele me preparou para tudo o que eu ia enfrentar dali para frente. Ele realmente me preparou porque nunca foi um cara que me botou para baixo, sempre me jogou para frente, falava que eu tinha capacidade. Ele foi mais um anjo na minha vida, que veio e me deu dois anjos lindos, o Gael e o Leo", disse ela, que citou os dois filhos deles.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!