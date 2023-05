Faustão deve deixar a Band em breve, diz colunista

Faustão teria feito uma reunião para manifestar o seu desejo de encerrar o seu programa diário na Band

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, pode sair da Band em breve. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do site R7, o comunicador teria entrado em um acordo com a emissora para encerrar o seu contrato antes do previsto. Ele deve gravar apenas mais algumas edições do seu programa nas próximas semanas e se despedir da emissora.

O colunista ainda disse que a nova atração que deverá ocupar o horário do programa Faustão na Band deve ter a participação de João Guilherme, filho de Faustão, e Anne Lottermann.

De acordo com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, Faustão fez uma reunião com a diretoria do seu programa nesta semana para informar a sua vontade de não apresentar mais o programa diário. O assunto ainda seria um segredo dentro da emissora e o futuro do comunicador na Band seria incerto.

Por enquanto, a assessoria de imprensa da Band não se pronunciou sobre o assunto.

Vale lembrar que Faustão voltou para a Band em 2021 após encerrar o contrato de mais de 30 anos com a Globo. Na época, ele assinou o contrato para ficar até 2026. A estreia dele na Band aconteceu na noite de réveillon, logo depois do fim do contrato com a Globo.

Faustão surge em foto com a família

No réveillon deste ano, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, fez a alegria dos fãs ao surgir em uma foto rara ao lado da família. Discreto com a vida pessoal, ele posou ao lado de sua esposa, Luciana Cardoso, dos três filhos – João Guilherme Silva, Lara e Rodrigo -, da nora, Schynaider Moura, e do genro, Julinho Casares. A foto foi compartilhada por Schynaider no Instagram e trouxe toda a família reunida.

“Que ano, 2022! Pronta para 2023! Feliz ano novo”, disse ela na legenda do post.