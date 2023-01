Faustão exibe sorrisão em foto inédita com os filhos, a esposa, o genro e a nora

Faustão curte momento em família para iniciar o ano novo com o pé direito e faz rara aparição com os filhos e seus eleitos

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, aproveitou um momento em família na virada de ano e surgiu sorridente ao lado de sua esposa, Luciana Cardoso, dos três filhos – João Guilherme Silva, Lara e Rodrigo -, da nora, Schynaider Moura, e do genro, Julinho Casares. A foto foi compartilhada por Schynaider no Instagram e trouxe toda a família reunida.

“Que ano, 2022! Pronta para 2023! Feliz ano novo”, disse ela na legenda do post.

Schynaider é a namorada do jovem apresentador João Guilherme há um ano. Enquanto isso, a filha de Faustão, Lara, namora com o apresentador e ativista Julinho Casares há algum tempo. Os dois são discretos com a vida pessoal e fazem raras aparições juntos.

Faustão nega rumores sobre a carreira

Há pouco tempo, o apresentador Fausto Silva (72) negou os rumores de que estaria saindo da Band. Ele confirmou que seu programa continua sendo diário na emissora em 2023. O comunicador desmentiu estes rumores em entrevista ao site Notícias da TV, e afirmou que se mantém na Band: “Lá tenho liberdade e me pagam direitinho”.