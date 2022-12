Faustão abre o jogo sobre possível saída da Band: “Tenho liberdade”

O apresentador Fausto Silva comentou sobre os rumores de que estaria saindo da Band e se dirigindo à RecordTV

Nesta segunda-feira, 5, Fausto Silva (72) comentou sobre os rumores de que ele estaria deixando a Band, onde tem seu programa diário, para ir à Record TV.

O apresentador desmentiu estes rumores em entrevista ao site Notícias da TV, e afirmou que se mantém na Band: “Lá tenho liberdade e me pagam direitinho”.

A presença de Faustão na Band no ano que vem é certa. Porém, ainda de acordo com o site, o seu programa diário pode ter seus dias reduzidos e sofrer uma mudança de horário.

Os rumores de uma possível migração de Faustão para a Record vieram após o apresentador ser visto jantando com Antônio Guerreiro, que é vice-presidente do Jornalismo da emissora do bispo Edir Macedo.

Emocionante!

Recentemente, Giovanna Ewbank foi ao “Faustão na Band” e emocionou a audiência ao contar sobre a adoção da filha Titi.

A atriz comentou que Faustão possibilitou com que o encontro entre Giovanna, seu marido Bruno Gagliasso, e Titi acontecesse.

Foi em uma viagem a trabalho que o Faustão falou que eu ia como apresentadora, que eu encontrei a minha filha e mudou minha vida completamente. Muito obrigada, eu amo você”, declarou a apresentadora para Faustão.