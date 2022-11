Giovanna Ewbank agradece ajuda essencial de Faustão com adoção de Titi: 'Um anjo!'

Giovanna Ewbank agradeceu pelo incentivo de Faustão que fez com que ela conhecesse a filha Titi, em Malawi, na África

Na última segunda-feira, dia 28, a atriz e apresentadora Giovanna Ewbank (36) marcou presença no programa ‘Faustão na Band’ e aproveitou para agradecer o apresentador do programa pessoalmente, revelando ao público o papel de extrema importância que Faustão (72) teve em sua vida.

“Eu preciso dizer aqui, Fausto, a importância que você tem na minha vida. Muito obrigada!”, começou dizendo a atriz emocionada. “Você foi um anjo que Deus colocou na minha vida! Eu me lembro, desde sempre, de você me incentivando a ser apresentadora, quando eu era atriz. Você dizia ‘você tem um jeito para comunicação, você tem que apresentar’”, disse Gio Ewbank.

No ano de 2016 Gio foi enviada por Faustão, na época em que trabalhava em seu programa na Globo, para fazer a cobertura de uma matéria em Malawi, na Áfríca. Por conta dessa oportunidade, ela acabou conhecendo a filha Titi. “Foi em uma viagem a trabalho que o Faustão falou que eu ia como apresentadora, que eu encontrei a minha filha e mudou minha vida completamente. Muito obrigada, eu amo você”, declarou a apresentadora para Faustão.

Giovanna e Bruno Gagliasso adotaram a pequena dois anos após a sua primeira ida ao local. Um pouco depois, a família cresceu com a chegada de Bless, também de Malawi. Eles também são pais do caçula Zyan, que junto com os outros dois irmãos ganham diariamente o coração de todos os seguidores do casal.

Giovanna Ewbank fala sobre passado difícil com Fê Paes Leme

Durante o programa, Giovanna também falou sobre a sua amizade com Fernanda Paes Leme (39), com quem apresenta o podcast Quem Pode Pod, além de dar detalhes sobre a relação das duas nos bastidores. “A nossa amizade vem de altos e baixos. A gente já teve uma grande briga no passado, chegando ao ponto de não nos falarmos mesmo. Não éramos amigas, ela só era amiga do Bruno”, começou explicando.

Apesar de terem resolvido a relação e serem parceiras de trabalho, as duas ainda chegam a trocar farpas durante o programa: “A gente foi construindo essa relação e nisso a nós ficamos muito amigas de uma maneira muito verdadeira. Então, durante o programa, a gente se alfineta, às vezes a gente se cutuca, a gente dá uma brigadinha mesmo. Eu até acho isso muito bom, porque a gente mostra a nossa verdade e as nossas inseguranças”, finalizou Gio.