Faustão: saiba qual é o salário do apresentador na Band

Faustão anuncia sua saída da Band após um ano e meio de trabalho. Saiba quanto ele ganhava para apresentar o seu programa diário

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, vai deixar a Band no final do mês de maio. Ele entrou em acordo com a emissora para antecipar o fim do seu contrato, que duraria até 2026. Com a saída dele, os rumores sobre o salário dele começaram a circular na internet. Qual era o salário de Faustão?

De acordo com o site do Jornal O Globo, os rumores dizem que Faustão recebia cerca de R$ 5 milhões por mês . Este valor o tornava dono de um dos maiores salário da TV brasileira.

Nos últimos tempos, o programa Faustão na Band enfrentou desafios na audiência. A atração estava tendo baixos índices de audiência e isso seria uma das causas do fim da atração. Além disso, o programa tinha um alto custo para ser produzido. O apresentador deverá ficar na atração até o final de maio.

Depois disso, Anne Lottermann e João Guilherme, que é filho de Faustão, vão assumir a faixa de horário nas noites da Band. Por enquanto, Faustão não revelou se pretende continuar na TV ou não após o fim do contrato com a Band. Existem especulações de que ele estaria sendo sondado pela Record TV e pelo SBT, mas nada foi confirmado oficialmente.

Anne Lottermann fala sobre a saída de Faustão da Band

Em conversa com a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Anne Lottermann contou sobre a saída de Faustão da Band. Ela contou que a despedida dele já estava nos planos da equipe.

“Fausto nos preparou para assumir. Estava combinado desde o dia 1. Aprendi bastante nesse período e com o melhor comunicador”, disse ela na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo, e completou: “A gente costuma dizer que um ano e meio de programa na Band equivalem a sete anos de 'Domingão'. É muito intenso”.

Por fim, ela contou sobre a ansiedade para o novo desafio ao lado de João Guilherme. “Estou com um medo natural, mas um medo positivo, aquele que sentimos diante de uma novidade”, contou. Vale lembrar que Anne Lottermann deixou a Globo junto com Faustão para ir junto com ele para a Band em 2021.