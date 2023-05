Programa na Band lançou João Guilherme filho de Faustão; relembre

Segundo filho de Faustão, João Guilherme trabalha como apresentador ao lado do pai

Com o anúncio da saída de Fausto Silva (73) do comando do programa Faustão na Band, muitos fãs passaram a relembrar momentos marcantes da carreira do apresentador ao longo dos anos. Ele, que comandou por mais de 30 anos o Domingão do Faustão, na Globo, estava há pouco mais de um ano na nova casa, emissora em que teve a oportunidade de apresentar seu filho, João Guilherme (19).

Faustão estreou seu programa diário na Band no primeiro minuto do ano de 2022 , logo após a virada. Pouco tempo após a estreia da atração, o comunicador passou a dividir a apresentação com o filho, João Guilherme, e a jornalista Anne Lotterman (39), que são apontados para seguir no horário mesmo após a saída do apresentador.

O filho de Faustão já alegou que sempre sonhou em seguir os passos do pai e trabalhar também com televisão. Ele, que é o primeiro filho do casamento do comunicador com Luciana Cardoso (45), se destacou na apresentação do programa e já trabalha há mais de um ano nas telas da Band. O jovem é irmão de Rodrigo (15) e de Lara (25), fruto do primeiro casamento do apresentador.

Atualmente, João Guilherme acumula mais de 250 mil seguidores em seu perfil do Instagram em que costuma compartilhar momentos de seu trabalho, viagens luxuosas e cliques românticos ao lado da namorada a modelo Schynaider Moura. Em 2022, o relacionamento com a amada virou assunto nas redes, já que ela é 16 aos mais velha do que ele e mãe de três filhas.

ENTENDA A SAÍDA DE FAUSTÃO NO COMANDO DE SEU PROGRAMA

Faustão deve continuar no comando da atração até o dia 31 de maio, segundo informações do site Splash. O apresentador teria interrompido uma gravação para realizar uma reunião com a equipe e comunicar sua saída nesta quarta-feira, 17, e indicado que a continuação do programa deveria ficar com o filho e com a jornalista até julho.

O futuro do comunicador na Band permanece incerto, e, após o período em que o programa Faustão na Band ficará sob comando de João Guilherme e Anne Lotterman, o horário deve ser ocupado por outra atração. Ainda segundo a publicação, há a possibilidade de reprises do programa serem exibidas durante as semanas.