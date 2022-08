Filho de Faustão e namorada falam sobre diferença de idade de 15 anos: ''É o que a gente gosta''

Filho de Faustão, João Silva, e a modelo Schynaider Moura falaram sobre estarem apaixonados mesmo tendo idades distantes

CARAS Digital Publicado em 29/08/2022, às 13h22

Namorando o filho de Faustão, João Guilherme Silva, de 18 anos, a modelo Schynaider Moura, de 34, falou sobre a diferença de idade entre eles. Em uma festa, eles foram abordados pela coluna do jornalista Leo Dias e acabaram comentando sobre o assunto.

A modelo, que já foi casada e tem duas filhas, contou como é namorar um rapaz mais novo e como enfrenta as críticas das pessoas de fora.

“Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider Moura.

A loira ainda acrescentou: "Acreditar nisso é o mais importante, as pessoas vão falar de qualquer jeito. Temos que saber quem somos, nossa trajetória, dar valor a isso”.

Também para a coluna, João Silva contou como está sendo trabalhar como co-apresentador ao lado de Fausto Silva na Band. “Sempre curti televisão. Estou realizando o grande sonho da minha vida que é estar em uma e acima de tudo, trabalhando com meu pai. Quando eu for pai, eu quero ter 10% disso que ele representa pra gente”, disse ele, que assinou contrato com a emissora após cinco meses no ar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Filho de Faustão mostra como foi o aniversário da namorada em Ibiza

O filho do meio de Faustão, João Silva, co-apresentador do pai na Band, está namorando desde o início do ano com a modelo Schynaider Moura. Nas últimas semanas, ele viajou com a amada para a Europa e celebrou o aniversário dela em grande estilo em Ibiza, na Espanha. Antes de irem para o local, João Silva surgiu em clima de romance com a namorada em Paris, na França.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!