Filho de Faustão mostra como foi o aniversário da namorada em Ibiza

Filho de Faustão, João Silva, comemorou os 34 anos na namorada, a modelo Schynaider Moura

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 11h22

O filho de Faustão, João Silva, de 18 anos, celebrou nesta sexta-feira, 15, o aniversário de 34 anos da namorada, a modelo Schynaider Moura.

Em Ibiza, na Espanha, o casal aproveitou o dia na praia em clima de romance e à noite cantaram parabéns ao lado do jogador Ronaldo e de sua esposa, Celina Locks.

Na rede social, João Silva compartilhou uma foto do momento de festa. "Schyna’s bday!", falou sobre o aniversário da amada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Guilherme Silva (@joaosilva)

Schynaider Moura também compartilhou outros registros da festa que teve em Ibiza. "Começando as celebrações do meu aniversário! No meu lugar favorito do mundo!", disse ela ao aparecer cantando parabéns em um barco.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

João Silva viaja com a namorada

Nos últimos dias, João Silva surgiu em clima de romance com a namorada em Paris, na França. Depois da Cidade Luz, os pombinhos foram para a Ibiza celebrar o aniversário dela.

O filho de Faustão e a loira assumiram romance no início do ano. A diferença de idade entre eles deu o que falar na época.