Filho de Faustão surge em clima de romance com a namorada em Paris

Filho de Faustão, João Guilherme Silva, esbanjou amor em viagem com a namorada

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 09h25

O filho de Faustão, João Silva, de 18 anos, está viajando com a namorada, a modelo Schynaider Moura, fora do Brasil.

Nesta sexta-feira, 15, o novo contratado oficial da Band compartilhou uma foto abraçando a amada em Paris, na França, e aproveitou para comemorar o aniversário de 34 anos dela.

"Feliz aniversário meu amor", escreveu João Silva ao publicar o clique com a modelo, com quem assumiu romance no início do ano.

Em sua rede social, Schynaider Moura compartilhou vários cliques da viagem que estão fazendo pela Europa. "Acidentalmente em Paris. Que sorte a nossa", disse a loira ao surgir apaixonada ao lado do herdeiro de Faustão.

Filho de Faustão revela como conquistou namorada mais velha

Nas últimas semanas, Fausto Silva recebeu a nora em seu palco e, durante a visita, João Silva revelou como fez para conquistar a modelo que é 16 anos mais velha.