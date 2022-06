Filho de Faustão conta como conquistou namorada 15 anos mais velha

João Silva, filho de Faustão, revelou no programa da Band como engatou romance com Schynaider Moura

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 11h11

O filho de Faustão (72), João Silva (18), revelou com fez para conquistar a namorada 15 anos mais velha durante a participação dela no programa do pai.

Nesta quinta-feira, 2, a modelo Schynaider Moura (33) foi ao Faustão na Band para o quadro Na Pista do Sucesso e claro que não escapou dos comentários do sogro.

"Está com mais frio na barriga por estar nessa competição ou perto daquele galã de roupa preta ali?”, brincou Faustão sobre o filho.

Filho de Faustão fala sobre namoro

Ainda no programa, João Silva contou como fez para começar a namorar a modelo mais velha. "Eu. Não dei nem chance, fui pra cima mesmo", mostrou-se decidido.

Aprovado com aplausos da plateia, o herdeiro do apresentador falou mais sobre a conquista. "Quando você gosta da pessoa, tem que ir em frente. Se você tem medo, vergonha, vai com o coração aberto", declarou.

A loira também se mostrou apaixonada pelo garoto. "Realmente ele foi lá decidido, não deu nem chance de pensar. Tô apaixonada, não tô bem acreditando", falou ela.

No início do ano, Schynaider Moura e João Guilherme Silva assumiram o relacionamento. Na época, a diferença de idade do casal deu o que falar.