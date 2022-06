Filho de Faustão assina com a Band após cinco meses no ar: ''Meu primeiro contrato''

Aos 18 anos, filho de Faustão, João Silva, assinou seu primeiro contrato com a Bandeirantes

CARAS Digital Publicado em 30/06/2022, às 07h09

O filho de Faustão, João Silva, de 18 anos, assinou seu primeiro contrato com a Band após cinco meses no ar ao lado do pai.

Nesta quarta-feira, 29, o jovem comunicador compartilhou uma foto assinando o documento na emissora paulista e celebrou a conquista de sua carreira.

"Muito feliz de assinar meu primeiro contrato com o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nunca vou me esquecer do dia 29 de Junho de 2022!", marcou o dia em sua história.

Nos comentários, o herdeiro de Fausto Silva recebeu apoio de vários famosos. "Sucesso", desejou Angélica e Luciano Huck. "Sucesso! Você tem um grande coração e carisma gigante!", disse Ivete Sangalo.

Na época em que foi anunciado o programa Faustão na Band, o ex-global falou sobre levar o filho para trabalhar com ele sem contrato para ver se levaria a sério.

Atualmente, João Silva está comprometido com a modelo 15 anos mais velha, Schynaider Moura, com quem marca presença em evento de famosos.

Filho de Faustão mostra momento de assinatura de seu contrato com a Band; veja: