Quem é o filho do Faustão? João Guilherme perdeu 75 kg após cirurgia

João Guilherme da Silva, filho do Faustão, passou por cirurgia bariátrica aos 16 anos

João Guilherme da Silva (19), filho do Faustão (73), surpreeendeu a web na última sexta-feira, 14, após comentar em entrevista sobre a saída de seu pai da Band. Atual apresentador do programa Faustão na Band, o jovem já perdeu 75 kg após cirurgia bariátrica, aos 16 anos. Saiba quem é o filho do Faustão.

Fruto do relacionamento de Faustão e Luciana Cardoso, o filho do meio do apresentador cresceu nos bastidores do programa Domingão do Faustão, na Globo, e sempre deixou claro o desejo de trilhar uma carreira na TV, de acordo com informações do portal Splash.

Em 2020, João Guilherme perdeu 75 kg após passar uma cirurgia bariátrica, aos 16 anos. Antes do procedimento, o filho de Faustão pesava cerca de 140 kg. "Muita gente na época criticou [eu ter feito a cirurgia], mas não existe você ficar assim, não faz bem para saúde. A longo prazo poderia trazer um monte de problemas. Então eu acho que foi a melhor decisão que eu fiz para minha saúde", contou em entrevista ao podcast Ticaracaticast, no ano passado.

"Hoje eu sou outra pessoa. Nunca fui um cara que me sentia mal, sempre levei muito na sacanagem, na zoeira. Eu era muito feliz, mas quando você está bem de saúde, você não tem noção de como é diferente", acrescentou o filho de Faustão.

Em entrevista ao PodDelas, o jovem comentou sobre a saída do pai do Faustão na Band: “Eu fiquei mais tranquilo depois [que Faustão saiu]. Eu relaxei! Porque com ele lá... Eu sou um cara que admiro muito ele, muito fã, e eu acho que não quero nunca errar na frente dele. Tem uma coisa de filho tipo: ‘Quero dar orgulho para o meu pai’".