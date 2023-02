Nora de Faustão mostra o rosto da filha e choca: ''Sua cara''

No aniversário de uma das filhas, nora de Faustão, Schynaider Moura, encantou ao exibir cliques raros mostrando o rosto da herdeira

A nora de Faustão (72), a modelo Schynaider Moura (34), encantou ao compartilhar fotos raras de uma de suas três filhas. Além de comemorar o aniversário do amado, João Guilherme Silva (19), a loira também celebrou mais um ano de vida da herdeira, Elle Marie.

Em sua rede social, Schynaider Moura compartilhou alguns cliques belíssimos da garota e chamou a atenção ao exibir o rosto dela.

"02.02.2013 Você veio ao mundo e encheu meu coração de alegria! Agradeço a Deus todos os dias por ter você na minha vida Elle Marie! Com um jeito doce e alegre encanta todos ao seu redor e me ensina tanto! Que viagem gostosa no tempo foi procurar essas fotos para postar hoje, como passou rápido!", começou dizendo.

A mamãe comentou sobre o tempo passar rápido e sobre seu amor por ela. "De repente 10 anos… Te amo infinito e só desejo que todos os seus sonhos se realizem e saiba que sempre estarei ao seu lado em todos os momentos da sua vida!! I love You ! #happybirthday! Feliz Aniversário!", falou.

Nos comentários da publicação, os internautas comemoram os 10 da garota e se mostraram admirados com a forte semelhança dela com a mãe. "Que linda, sua cara", disseram os seguidores. "São gêmeas?", brincaram outros.

Tempos atrás, a modelo encantou ao compartilhar uma selfie com a filha mais velha, Anne Marie (13).

