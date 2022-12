Filha de Faustão surge em clique raro com a cunhada durante viagem

Ao lado de Schynaider Moura, filha de Faustão apareceu deslumbrante para curtir jantar em praia fora do Brasil

A filha mais velha de Faustão (72), Lara Silva (24), surgiu em um clique raro ao lado de sua cunhada, Schynaider Moura (34). Nesta terça-feira, 27, a modelo, namorada de João Silva (18), publicou uma foto em seus stories com a irmã do amado e chamou a atenção.

No registro, a loira apareceu usando um vestido dourado, enquanto a filha do apresentador da Band, muito discreta com sua vida pessoal, surgiu deslumbrante em um vestido longo de cor branca.

Segurando uma bolsa, Lara Silva protagonizou o clique com a cunhada encostada nela e não exibindo muito o rosto. De cabelo curto, maquiada e com acessórios dourados, a herdeira de Fausto Silva fez a rara aparição com estilo.

Nesta terça-feira, 27, o filho do comunicador, João Silva, compartilhou uma foto com Schynaider Moura na praia de Saint Barthélemy, no Caribe, e a namorada roubou a cena com seu corpaço escultural no lugar paradisíaco escolhido para as férias deles.

Veja a foto da filha de Faustão com a cunhada:

Filho mais velho de Faustão faz homenagem para o irmão caçula

Recentemente, no aniversário do irmão, Rodrigo Silva, João Silva resolveu fazer uma homenagem para o irmão caçula e publicou um clique raro ao lado do garoto.

"Quando o irmão mais novo vira referência! Feliz aniversário meu ídolo", escreveu o jovem que acompanha o pai no programa da Band.

Os dois garotos são fruto do relacionamento atual de Fausto Silva com Luciana Cardoso. Lara Silva é de seu primeiro casamento.

