Nora de Faustão, Schynaider Moura, mostra o rosto da filha mais velha

A nora de Faustão (72), a modelo Schynaider Moura (34), que namora o herdeiro do apresentador, João Silva (18), encantou ao compartilhar uma foto rara com uma de suas três filhas.

Em seus stories no Instagram, a loira publicou uma selfie mostrando o rosto da herdeira mais velha, Anne Marie (13), e esbanjou fofura ao exibir o momento de sua intimidade.

Discreta, Schynaider Moura raramente exibe o rosto das filhas, frutos de seu casamento com o empresário Mario Bernardo Garnero (57). A modelo é mãe de três garotas com o milionário: Anne Marie, Elle-Marie e Gioe Marie.

Recentemente, a namorada do filho de Faustão encantou ao compartilhar fotos de um passeio especial que fez com as garotas em um shopping de luxo. No local, elas marcaram presença em um evento de moda.

Filho de Faustão conta como conquistou namorada, Schynaider Moura, 15 anos mais velha

Recentemente, a modelo Schynaider Moura foi ao Faustão na Band para o quadro Na Pista do Sucesso e claro que não escapou dos comentários do sogro.

"Está com mais frio na barriga por estar nessa competição ou perto daquele galã de roupa preta ali?”, brincou Faustão sobre o filho.

Ainda no programa, João Silva contou como fez para começar a namorar a modelo mais velha. "Eu. Não dei nem chance, fui pra cima mesmo", mostrou-se decidido.

Aprovado com aplausos da plateia, o herdeiro do apresentador falou mais sobre a conquista. "Quando você gosta da pessoa, tem que ir em frente. Se você tem medo, vergonha, vai com o coração aberto", declarou.

