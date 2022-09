Nora de Faustão, Schynaider Moura, mostra registros raros com as filhas

Namorada de João Silva, Schynaider Moura, encantou ao mostrar desfile com duas de suas três herdeiras

05/09/2022

A nora de Faustão (72), Schynaider Moura (34), compartilhou registros raros de duas de suas três filhas. Neste domingo, 04, a modelo marcou presença com as herdeiras em um desfile infantil e fez alguns cliques do momento.

Sem exibir o rosto das duas garotas, a namorada de João Silva (18), co-apresentador do Faustão na Band, fez selfies e fotos com as meninas durante o evento em um shopping de luxo em São Paulo.

Para aproveitar o momento descontraído com as filhas, Schynaider Moura apostou em um look todo branco e uma maquiagem com sombra rosa. A loira ainda arrematou a combinação com muitos acessórios dourados.

A modelo é mãe de três garotas Anne Marie, Elle-Marie e Gioe Marie. Durante a gravidez de Elle-Marie, em 2019, a loira contou que não queria saber o sexo do bebê e só descobriu quando a pequena nasceu em Nova York, onde morava na época.

É bom lembrar que a nora de Faustão era casada com o pai de suas herdeiras, o empresário Mario Bernardo Garnero, de 57 anos.

Nos últimos dias, ela apostou em um micro vestido azul da grife da atriz Marina Ruy Barbosa (27) e recebeu até elogios da ruiva.

Filho de Faustão conta como conquistou namorada 15 anos mais velha

Recentemente, a modelo Schynaider Moura foi ao Faustão na Band para o quadro Na Pista do Sucesso e claro que não escapou dos comentários do sogro.

"Está com mais frio na barriga por estar nessa competição ou perto daquele galã de roupa preta ali?”, brincou Faustão sobre o filho.

Ainda no programa, João Silva contou como fez para começar a namorar a modelo mais velha. "Eu. Não dei nem chance, fui pra cima mesmo", mostrou-se decidido.

Aprovado com aplausos da plateia, o herdeiro do apresentador falou mais sobre a conquista. "Quando você gosta da pessoa, tem que ir em frente. Se você tem medo, vergonha, vai com o coração aberto", declarou.

