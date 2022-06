Schynaider Moura, namorada de João Guilherme, participa do 'Faustão na Band'

No programa do sogro

A modelo Schynaider Moura foi uma das convidadas do quadro 'Na Pista do Sucesso' e foi elogiada pelo sogro

CARAS Digital Publicado em 02/06/2022, às 21h42

Schynaider Moura (33) participou do programa 'Faustão na Band' desta quinta-feira, 2.

A modelo, que namora com João Guilherme (18), filho de Fausto Silva (72), foi uma das convidadas do 'Na Pista do Sucesso', e na dinâmica precisava descobrir as atrações musicais que se apresentariam no palco através de dicas.

Faustão recepcionou a nora fazendo um belo discurso. "Essa figuraça, uma das modelos históricas de todos os tempos: ela é sucesso na rede social, como apresentadora e consultora. São 20 anos de história. De Terezina para o mundo; filha da Maria das Graças e do seu Manuel. Mãe da Anne Marie, da Elle Marie e da Gioe Marie: Schynaider Moura", anunciou o apresentador.

Após a recepção, Schynaider confessou que era a primeira vez que via tantas pessoas a assistindo ao mesmo tempo e confessou que estava nervosa. "Desfilar é fácil, quero ver isso aqui. Já estou tensa e com o frio na barriga", disse ela.

Ao ouvir a nora, Faustão brincou com a situação. "Está com mais frio na barriga por estar nessa competição ou perto daquele galã de roupa preta ali?”, disse ele, arrancando risadas de João Guilherme.

O apresentador ainda mandou um recado para o jornalista João Paulo Vergueiro, oponente da modelo no programa. "Você fica esperto porque namorado apaixonado fica passando dica. Não pode", completou ele.

Confira o clique de João com a namorada: