Nora de Faustão, Schynaider Moura, posa com vestidinho curto e rouba a cena na web

Schynaider Moura, namorada de João Guilherme Silva, apostou em um vestidinho curto para um jantar

Redação Publicado em 02/09/2022, às 10h07

Schynaider Moura (34) usou suas redes sociais na última quinta-feira, 1, para compartilhar uma série de fotos mostrando seu look para curtir a noite.

A modelo, namorada de João Guilherme Silva (18), filho de Fausto Silva, usou seu perfil no Instagram para mostrar a produção para um jantar. Schynaider apostou em um vestido curtinho azul, e, claro, roubou a cena na web.

"Uma noite especial", escreveu Schynaider Moura, que recentemente, curtiu uma viagem romântica ao lado do namorado, João Guilherme.

Nos comentários da publicação, os seguidores e amigos de Schynaider, aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: "Sempre linda", escreveu um. "Gata demais", disse outro. "Uau! Que linda", ressaltou o terceiro.

Veja o look usado por Schynaider:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Schynaider M. (@schynaider)

Filho de Faustão e namorada falam sobre diferença de idade de 15 anos:

Schynaider Moura, de 34, falou sobre a diferença de idade com João Guilherme Silva. Em uma festa, eles foram abordados pela coluna do jornalista Leo Dias e acabaram comentando sobre o assunto. A modelo, que já foi casada e tem duas filhas, contou como é namorar um rapaz mais novo e como enfrenta as críticas das pessoas de fora.

“Diferença de idade não interferiu em nada no nosso relacionamento. O João é super maduro e eu também com a minha experiência de vida. A gente não pode se importar com o que os outros estão falando. É o que a gente gosta, é o que a gente quer, é o que nos faz feliz”, falou Schynaider Moura.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!