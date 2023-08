Fábio Cordeiro: quem é o homem apontado como doador do coração para Faustão

Saiba quem é o homem apontado como doador do coração para Faustão; ele morreu em Santos no sábado (26)

O jogado de futebol Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, está sendo apontado como o doador do coração que foi transplantado em Fausto Silva, o Faustão, neste domingo, 27. Segundo as primeiras informações, ele morreu em Santos após sofrer um AVC.

A morte e o tipo sanguíneo batem com os detalhes que já se sabem sobre o coração que foi trasferido para São Paulo de Santos, no litoral paulista. De acordo com o 'Notícias da TV' e o 'Balanço Geral', a morte cerebral do homem foi constatada pelos médicos na Casa de Saúde de Santos no sábado.

O irmão do atleta chegou a se pronunciar em entrevista ao g1 confirmando que os órgãos seriam doados. "Todo domingo ele estava jogando. Vai ajudar de 12 a 20 pessoas, são 20 famílias ficando felizes", disse Flavio Cordeiro da Silva.

Vale lembrar que as informações sobre a identidade do doador e do receptor são sigilosas e protegidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). As informações só se tornam públicas caso os envolvidos desejem fazer o compartilhamento, o que ainda não ocorreu.

Coração chegou de helicóptero

O coração que foi doado para Faustão foi de helicóptero de Santos até São Paulo. O doador do órgão era morador da cidade, revelaram informações inéditas publicadas nesta segunda-feira, 28. Segundo informações do g1, o presidente da Portuguesa Santista, segundo maior time da cidade, ajudou no transporte. A chegada do coração ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aconteceu no final da manhã.

"Sempre estamos à disposição para atender. Já tiveram outras ocasiões em que [o auxílio] foi solicitado, e a Portuguesa sempre está com as portas abertas. O Faustão é uma pessoa bem relevante, mas já atendemos outras pessoas que sequer conhecemos. O importante é salvar as vidas", declarou o presidente ao site.

A cirurgia realizada por Faustão chegou ao fim durante a tarde e durou cerca de 2h30. No primeiro comunicado emitido ontem, a operação foi considerada um sucesso pela equipe médica.

"O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", apontou o hospital no boletim.