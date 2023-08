Filho de Faustão defende transplante do pai em publicação: "Informem-se"

Filho de Faustão usa defende transplante do pai; ele compartilhou publicação de Enzo Celulari

Filho do apresentador Faustão, o também apresentador João Guilherme Silva compartilhou uma publicação de Enzo Celulari em defesa do transplante que foi realizado neste domingo, 27. É que muitos estão questionando a rapidez do processo.

Na publicação, o filho de Claudia Raia pede que não sejam realizados pré-julgamentos sobre o procedimento . "Seguimos em oração pela rápida recuperação do nosso querido Fausto após a realização do transplante bem sucedido. Informem-se antes de julgar" .

Além de ter sido compartilhado por Enzo, o post que João Guilherme endossou foi publicado pelo Mídia Ninja e mostra que há muitas variáveis na hora de se decidir quem vai receber um órgão. "Por fim, um exercício de empatia após ver muito gente dizer: "não quero doar, pois pode haver muita coisa errada no sistema". Ponha-se no lugar do outro: se fosse você, precisando de um órgão para ficar vivo, tenho certeza absoluta que esperaria muito o "sim" de alguém à doação."



Faustão foi operado neste domingo

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está sendo operado neste domingo (27). Um coração compatível com o apresentador chegou ao hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde ele está internado desde o início do mês

A equipe responsável pelo procedimento, liderado pelos médicos Fernando Bacal, cardiologista, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico e de serviços hospitalares, já realizou a cirurgia que durou cerca de duas horas.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.