Faustão deixa a UTI e vai para unidade semi-intensiva, diz boletim médico

O apresentador Faustão foi encaminhado para a semi-intensiva para dar continuidade ao processo de reabilitação

O apresentador Fausto Silva está evoluindo bem após passar por uma cirurgia de transplante de coração, que aconteceu no último domingo, 27. Internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, ele deixou a UTI e foi encaminhado para a unidade semi-intensiva para dar continuidade ao processo de reabilitação.

"Boletim Médico - São Paulo, 01 de setembro de 2023 – O paciente Fausto Silva continua evoluindo bem, depois da realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo (27/08), no Hospital

Israelita Albert Einstein. A função cardíaca permanece normal e sem intercorrências. Hoje, foi transferido para a semi-intensiva e dá continuidade ao processo de reabilitação. Dr. Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Fábio Antônio Gaiotto, cirurgião cardiovascular do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor Médico e Serviços Hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein", diz a nota.

Na última quinta-feira, 31, Faustão emocionou os fãs ao aparecer pela primeira em um vídeo. Ele esclareceu como está após o transplante de coração e também fez um agradecimento. "Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Com a voz ainda assim porque fui entubado, mas estou me recuperando", começou ele que está forte e falando sem dificuldade.

O apresentador também falou sobre o seu doador e revelou a identidade dele. "Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível e proporcionou que eu continuasse vivo. Homem simples, eu fico emocionado. Me deixou a chance de viver de novo. Ao irmão, à viúva. Esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas mais humildades que me deram um coração novo", disse emocionado.

Confira:

Boletim médico Faustão

Faustão diz que não voltará para televisão

O apresentador Faustão falou sobre retornar à televisão. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, o comunicador revelou que não cogita voltar a comandar um programa. Aos 73 anos, ele falou que fará outras coisas. "Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade, do que encher o saco do público até não poder mais", contou ele por telefone para o jornalista.