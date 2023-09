Faustão chora ao revelar quem foi o doador de seu novo coração: "Homem simples"

Faustão chora ao revelar a identidade do doador; apresentador agradeceu aos familiares e foi às lágrimas

O apresentador Faustão emocionou os fãs ao aparecer pela primeira vez nesta quinta-feira, 31, em um vídeo. Ele esclareceu como está após o transplante de coração ao qual foi submetido no último final de semana.

"Quero agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação", começou ele que está forte e falando sem dificuldade.

O apresentador se mostrou em plena recuperação. "Estou com a voz ainda assim porque fui entubado, mas estou me recuperando. Já estou andando três dias depois de operado. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado", começou detalhando ele.

Faustão então revelou a identidade do doador de seu coração. "Fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível e proporcionou que eu continuasse vivo. Homem simples, eu fico emocionado. Me deixou a chance de viver de novo. Ao irmão, à viuva. Esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas mais humildades que me deram um coração novo", disse emocionado.

QUEM É DOADOR DE FAUSTÃO?

O jogado de futebol Fábio Cordeiro da Silva, de 35 anos, foi o doador do coração que foi transplantado em Fausto Silva, o Faustão, neste domingo, 27. Segundo as primeiras informações, ele morreu em Santos após sofrer um AVC.

O irmão do atleta chegou a se pronunciar em entrevista ao g1 confirmando que os órgãos seriam doados. "Todo domingo ele estava jogando. Vai ajudar de 12 a 20 pessoas, são 20 famílias ficando felizes", disse Flavio Cordeiro da Silva.

Coração chegou de helicóptero

O coração que foi doado para Faustão foi de helicóptero de Santos até São Paulo. O doador do órgão era morador da cidade, revelaram informações inéditas publicadas nesta segunda-feira, 28. Segundo informações do g1, o presidente da Portuguesa Santista, segundo maior time da cidade, ajudou no transporte. A chegada do coração ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aconteceu no final da manhã.