De onde veio o coração de Faustão? Transporte do órgão envolveu até time de futebol

De onde veio o coração de Faustão? Saiba detalhes inéditos do doador que salvou a vida do apresentador

O coração que foi doado para Faustão foi de helicóptero de Santos até São Paulo. O doador do órgão era morador da cidade, revelaram informações inéditas publicadas nesta segunda-feira, 28.

Segundo informações do g1, o presidente da Portuguesa Santista, segundo maior time da cidade, ajudou no transporte. A chegada do coração ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, aconteceu no final da manhã.

"Sempre estamos à disposição para atender. Já tiveram outras ocasiões em que [o auxílio] foi solicitado, e a Portuguesa sempre está com as portas abertas. O Faustão é uma pessoa bem relevante, mas já atendemos outras pessoas que sequer conhecemos. O importante é salvar as vidas", declarou o presidente ao site.

A cirurgia realizada por Faustão chegou ao fim durante a tarde e durou cerca de 2h30. No primeiro comunicado emitido ontem, a operação foi considerada um sucesso pela equipe médica.

"O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", apontou o hospital no boletim.

Esposa se pronunciou nesta segunda

A família de Faustão se pronunciou pela primeira vez após o transplante cardíaco do apresentador neste domingo, 28. Um dia depois do procedimento, os familiares postaram uma carta aberta na página criada para promover a doação de órgãos, a Faustão do Meu Coração.

No texto, a esposa, Luciana Cardoso, falou que já sabia da necessidade de um transplante desde o início e revelou quando ele entrou na fila: "Ontem foi um domingo abençoada pra nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 08/08/2023".

Os familiares então falaram sobre serem discretos e a imprensa vazar informações. "Nos mantivemos em silêncio como é característica da família e até que a internação se tornou pública. A princípio achamos que preservar o quadro clínico seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda a transparência que nos é característica, confirmamos a notícia", escreveram.