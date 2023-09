Faustão diz que não voltará para televisão: ''Prefiro deixar saudade''

Após transplante de coração, Faustão diz que não retornará para a TV; apresentador promete outro tipo de aparição

O apresentador Faustão falou sobre retornar à televisão. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, o comunicador revelou que não cogita voltar a comandar um programa. Aos 73 anos, ele falou que fará outras coisas.

"Já fiz a minha parte. Não volto mesmo para a televisão. Melhor sair deixando saudade, do que encher o saco do público até não poder mais", contou ele por telefone para o jornalista ainda internado no hospital após o transplante de coração.

Contudo, sua aposentadoria na televisão, não significa que não aparecerá mais para o seu público. Fausto Silva comentou que pode fazer outros trabalhos e formatos no YouTube. " Quero fazer algo para o YouTube. Não sei o que ainda, mas é uma possibilidade que eu não descarto. Vamos ver", cogitou.

Faustão fez sua estreia nas telinhas em 1984, no programa Perdidos na Noite, TV Gazeta. O Domingão do Faustão foi dos anos 1989 até 2021, quando deixou a Globo. Depois disso, ele foi para a Band, onde fez o Faustão na Band, que se despediu antes da internação.

Leia também:Opinião: Ao deixar a Band, Faustão ganha despedida de acordo com sua importância

Faustão faz primeira aparição após transplante

O apresentador Fausto Silva fez sua primeira aparição nesta quinta-feira, 31, após a cirurgia de transplante de coração no último domingo, 27. Na página Faustão do Meu Coração e em seu Instagram, a esposa do comunicador, Luciana Cardoso, compartilhou os vídeos dele se pronunciado

Com a voz um pouco rouca, após ter sido extubado com sucesso, o famoso apareceu e falou como está se sentindo. Faustão fez questão de ressaltar a importância de se doar órgãos e falou como teve a sorte de encontrar um doador compatível.

"Agradecer as manifestações de milhões de pessoas, torcendo pela minha recuperação, to com a voz assim porque fui entubado, já to andando, terceiro dia que eu fui operado, não sinto nada, nenhuma dor, to completamente recuperado, pra que todo mundo tenha certeza do que é um transplante dos 200 e poucos transplantes esperaram menos de um mês, eu dei sorte também", declarou. Veja a declaração completa aqui.