Faustão faz primeira aparição após transplante e emociona: ''Eternamente grato''

Após quatro dias de cirurgia, Faustão faz primeira aparição e emociona ao agradecer família doadora de seu coração

O apresentador Fausto Silva fez sua primeira aparição nesta quinta-feira, 31, após a cirurgia de transplante de coração no último domingo, 27. Na página Faustão do Meu Coração e em seu Instagram, a esposa do comunicador, Luciana Cardoso, compartilhou os vídeos dele se pronunciado

Com a voz um pouco rouca, após ter sido extubado com sucesso, o famoso apareceu e falou como está se sentindo. Faustão fez questão de ressaltar a importância de se doar órgãos e falou como teve a sorte de encontrar um doador compatível.

"Agradecer as manifestações de milhões de pessoas, torcendo pela minha recuperação, to com a voz assim porque fui entubado, já to andando, terceiro dia que eu fui operado, não sinto nada, nenhuma dor, to completamente recuperado, pra que todo mundo tenha certeza do que é um transplante dos 200 e poucos transplantes esperaram menos de um mês, eu dei sorte também", declarou.

Faustão então emocionou ao revelar gratidão à família que doou o coração. "Agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo, eternamente grato, fico emocionado, porque me deixou a chance de viver de novo, a Jaqueline, a viúva, esses que eu tenho que agradecer, essas pessoas das mais humildes, que a hora que eu precisei me deram um coração novo. Eu sei que a internet tem um monte de mer** falando, se eu tivesse preocupado com isso não teria nem começado minha carreira, importante é você que gosta de mim", quase chorou ao falar e rebateu as críticas.

Por fim, ele agradeceu aos fãs e ressaltou mais uma vez sobre a importância da doação de órgãos. O apresentador não escondeu quem foi o doador e disse que agradecerá sempre. "Honrar a memória do seu filho pra você ter cada vez mais... Deus lhe pague por tudo que proporcionaram pra mim", falou que quer vê-los pessoalmente.

Veja o pronunciamento completo de Faustão:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Familia Fausto Silva (@faustaodomeucoracao)

Esposa se pronunciou nesta segunda

A família de Faustão se pronunciou pela primeira vez após o transplante cardíaco do apresentador neste domingo, 28. Um dia depois do procedimento, os familiares postaram uma carta aberta na página criada para promover a doação de órgãos, a Faustão do Meu Coração.

No texto, a esposa, Luciana Cardoso, falou que já sabia da necessidade de um transplante desde o início e revelou quando ele entrou na fila: "Ontem foi um domingo abençoada pra nossa família. Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 08/08/2023".

Os familiares então falaram sobre serem discretos e a imprensa vazar informações. "Nos mantivemos em silêncio como é característica da família e até que a internação se tornou pública. A princípio achamos que preservar o quadro clínico seria a melhor opção. Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda a transparência que nos é característica, confirmamos a notícia", escreveram.