Faustão é internado às pressas após complicações; estado é delicado

Faustão é internado às pressas após complicações decorrentes do transplante; estado é delicado

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, voltou a ser internado nesta quarta (20) no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O retorno ao hospital acontece mais de três semanas após o transplante cardíaco.

Segundo informações do 'Notícias da TV', o estado de saúde é considerado é delicado. A assessoria do apresentador também se pronunciou, mas disse que nesse momento não tem informações sobre o estado de saúde do artista.

Ainda de acordo com o veículo, a internação se deve a problemas pós-operatórios relacionados à quantidade de potássio no organismo. Até o momento, o hospital não se pronunciou sobre o retorno do apresentador ao local.

Faustão recebeu alta no dia 10 de setembro, quando agradeceu à equipe médica em uma publicação nas redes sociais. Na gravação, ele emocionou os fãs com o relato.“Alô, galera. Já saí do hospital, estou em casa, agora iniciando uma nova fase. Mas antes, de novo, agradecimento eterno a cada um de vocês que rezaram, fizeram mensagens de solidariedade e de apoio. Tudo isso me ajudou muito nessa luta pela vida”, disse Faustão no vídeo.

O apresentador também fez questão de homenagear a família do doador, que ele não revelou a identidade. “Agradecer a família do doador, que eu não tenho palavras, mas vou rezar por eles o resto da minha vida”.

Quando Faustão recebeu a doação do coração?

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, passou pela cirurgia de transplante de coração no dia 27 de agosto de 2023 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele está internado desde o início de agosto e seu quadro de saúde era grave. O comunicador era o segundo nome na lista de transplantes de coração.

"O Einstein foi acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo na madrugada de hoje, quando foi iniciada a avaliação sobre a compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. A cirurgia aconteceu no início da tarde e durou cerca de 2h30. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para acompanhamento da adaptação do órgão e controle de rejeição", diz o comunicado da equipe médica. A informação e o boletim foram publicados pela Folha de S. Paulo.