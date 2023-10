Faustão aparece em primeira entrevista após internação mais recente

Depois de passar por transplante de coração, Faustão fala de sua saúde em entrevista na Record TV

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, concedeu a sua primeira entrevista em vídeo após ter sido internado em um hospital de São Paulo há poucos dias. Ele recebeu a jornalista Fabíola Reipert em sua casa na capital paulista durante o seu período de recuperação do transplante de coração, que aconteceu no dia 27 de agosto.

Na entrevista, o comunicador veterano falou sobre os problemas de saúde que teve e que o fizeram ir parar na fila de transplante de órgãos, falou sobre a emoção de ter uma segunda chance ao ganhar outro coração e a dedicação para incentivar a doação de órgãos no Brasil. Além disso, ele comentou sobre o seu futuro profissional.

A entrevista será exibida em duas partes. Alguns trechos vão ao ar no Balanço Geral SP na sexta-feira, 6, a partir das 11h50, e a entrevista completa irá ao ar no Domingo Espetacular do dia 8 de outubro, a partir das 19h45.

Vale lembrar que Faustão foi internado no dia 20 de setembro para passar por novos exames durante a recuperação do transplante de coração. Ele foi hospitalizado para seguir o protocolo de rotina para avaliar o funcionamento do coração e se há indícios de rejeição. Ele recebeu alta hospitalar três dias depois.

Esposa de Faustão celebra primeiro mês de transplante

A esposa do apresentador Faustão, Luciana Cardoso, emocionou o publicar com um testemunho sobre o primeiro mês após o transplante cardíaco de seu marido. A declaração ocorreu de forma significativa no Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado nesta quarta-feira, 27, com o propósito de incentivar a causa.

"Hoje faz 1 mês que a nossa família recebeu uma segunda chance. Obrigada a todas as famílias doadoras por esse ato de amor e solidariedade", ela comemorou a doação de órgãos que salvou a vida de seu marido, com quem é casada há 20 anos e tem dois filhos, João Guilherme e Rodrigo.