Guilherme Fontes faz rara aparição com a namorada, que é ex de Dado Dolabella

Guilherme Fontes surge abraçado com a namorada em evento no Rio de Janeiro. Saiba quem é a nova eleita dele

O ator Guilherme Fontes fez uma rara aparição em público com a nova namorada, a publicitária Viviane Sarahyba. Os dois foram juntos ao teatro na noite de quinta-feira, 4, e esbanjaram simpatia quando foram fotografados pelos paparazzi de plantão.

Guilherme é 17 anos mais velho do que Viviane - ele está com 57 anos e ela tem 40 anos. Os dois assumiram o romance publicamente há poucas semanas, mas revelaram que estão juntos há cerca de sete meses.

Vale lembrar que Viviane Sarahyba já foi casada com o ator Dado Dolabella, com quem teve um filho, João Valentim, de 14 anos.

Guilherme Fontes revela problema de saúde

O ator Guilherme Fontes surpreendeu ao contar que recebeu um alerta sobre a sua saúde. O artista disse que está com uma obstrução de 60% em uma artéria coronária e precisará mudar os seus hábitos.

Em um vídeo no Instagram, ele contou que precisará reduzir o consumo de doces e alimentos gordurosos enquanto reduz as taxas de colesterol no sangue. "Descobri hoje que estou com 60% de uma artéria com uma obstrução. Vou ter que dobrar o remédio que eu já tomava para o colesterol. Agora vamos melhorar todas as taxas, o açúcar vai baixar, e vamos limpar a gordura localizada nas artérias. Todo cuidado é pouco, amigos, atenção total", afirmou ele.

Na legenda do post, ele refletiu sobre ter adiado os bons hábitos de cuidados com a saúde ao longo dos anos. Confira!