Guilherme Fontes assume namoro com ex de Dado Dolabella: 'Tudo na paz'

Assumidos! Após curtir o Carnaval acompanhado, o ator Guilherme Fontes confirmou que está em um relacionamento sério há alguns meses

O ator Guilherme Fontes está namorando a publicitária Viviane Sarahyba, com quem foi flagrado junto pela primeira vez em fevereiro deste ano, durante o Carnaval. Intérprete do personagem Alexandre em 'A Viagem' (1994), ele confirmou oficialmente o relacionamento com a moça nesta terça-feira, 26, ao Gshow.

"Já estamos juntos há uns 7 meses. Tudo na paz", declarou Guilherme. Prima da modelo Daniella Sarahyba, Viviane, que mantém uma vida discreta e longe dos holofotes, foi casada com o ator e cantor Dado Dolabella entre os anos de 2009 e 2010. Da antiga relação, nasceu João Valentim, hoje com 14 anos de idade.

Assim como Luana Piovani, ex-namorada de Dado, Viviane também denunciou o artista por agressão física, em dezembro de 2010. No mesmo ano, em entrevista à revista CARAS Brasil, ela explicou que preferiu não entrar em detalhes sobre o ocorrido em proteção ao filho.

"Ainda estou magoada. Prefiro preservar meu filho e não expor todos os detalhes do que aconteceu. Hoje, são os advogados que se falam. A gente não consegue mais ter um relacionamento. Justamente por não querer interferir na relação dos dois, tenho engolido sapos", disse Viviane, na época.

Recentemente, o fim da relação entre ela e Dado Dolabella voltou a ser comentado após o ator contar em entrevista ao jornalista Leo Dias que não teve citação de nenhuma Lei Maria da Penha. Com isso, o advogado de defesa de Viviane Sarahyba falou sobre o processo que sua cliente abriu contra o famoso no passado e afirmou que a lei foi mencionada no processo.

Guilherme Fontes e Viviane Sarahyba no Carnaval 2024. Foto: Agnews

Guilherme Fontes revela problema de saúde

O ator Guilherme Fontes surpreendeu ao contar que recebeu um alerta sobre a sua saúde. O artista disse que está com uma obstrução de 60% em uma artéria coronária e precisará mudar os seus hábitos.

Em um vídeo no Instagram, ele contou que precisará reduzir o consumo de doces e alimentos gordurosos enquanto reduz as taxas de colesterol no sangue. "Descobri hoje que estou com 60% de uma artéria com uma obstrução. Vou ter que dobrar o remédio que eu já tomava para o colesterol. Agora vamos melhorar todas as taxas, o açúcar vai baixar, e vamos limpar a gordura localizada nas artérias. Todo cuidado é pouco, amigos, atenção total", afirmou ele.

Na legenda do post, ele refletiu sobre ter adiado os bons hábitos de cuidados com a saúde ao longo dos anos. Confira!