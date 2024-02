Dado Dolabella se defende de acusações de Luana Piovani: 'Nada de agressão'

Após acusações de Luana Piovani, Dado Dolabella se defende e alega não ter "nenhuma Maria da Penha" em seu nome; veja a explicação

O ator Dado Dolabella fez várias revelações durante a entrevista ao jornalista Leo Dias. Além de falar como foi o reencontro com Wanessa Camargo após anos e até abrir o jogo sobre a situação financeira da amada, o famoso esclareceu as acusações feitas por Luana Piovani, sua ex.

Depois da apresentadora dizer que ele tem "três Maria da Penha" (referindo-se à Lei nº 11.340/2006, que define que a violência doméstica contra a mulher como crime), Dado se defendeu dizendo sua versão da história e esclarecendo que não há algo em seu nome.

"É bom deixar claro que não existe nenhuma Maria da Penha no meu nome e não existe nenhuma condenação de agressão, não tem nada de agressão na Justiça, de condenação no meu nome, nada”, afirmou ele, negando as declarações dela, com quem teve um relacionamento de 2006 a 2008.

É bom lembrar que o ator foi acusado de agredir Luana Piovani e sua camareira, sendo condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto, em 2010. Ele também foi processado por Viviane Sarahyba por agressão, no mesmo ano. Dez anos depois, em 2020, também foi acusado de agressão pela prima, Marina Dolabella, caso este que corre em segredo de Justiça.

Para Leo Dias, ele explicou a situação envolvendo Viviane. “O caso da Viviane foi dano patrimonial, quando eu risquei o carro que eu tinha dado para ela. Eu dei o carro para ela durante A Fazenda, que eu ganhei, eu dei o carro para ela e depois da separação, aquela coisa de advogado de trancar os bens e deixar o pai numa situação onde ele não tem o filho, não tem os próprios bens, eu fiquei extremamente irritado com aquilo. Meus instrumentos musicais, todas as minhas coisas estavam dentro da casa, eu não conseguia ver meu filho, ele tinha 2 anos na época, era uma ligação muito forte que eu tinha com ele, ela me impediu de ver meu filho e me impediu de ter as minhas coisas, inclusive a minha casa que eu tinha comprado com o dinheiro da A Fazenda, ai fiquei sem tudo isso e eu só escrevi no carro umas palavras feias, foi isso”, falou.