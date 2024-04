Equipe de Gracyanne e Belo rompe o silêncio sobre a separação

Em declaração oficial, Gracyanne Barbosa confirma o fim do casamento com Belo e fala sobre amor. Leia a mensagem

A separação de Gracyanne Barbosa e Belo tomou conta do mundo das celebridades na tarde desta quinta-feira, 18. Depois de vários rumores circularem pela web, a equipe dos dois se pronunciou por meio de uma declaração oficial.

A declaração traz a confirmação do término, mas informa que Belo não quer se pronunciar sobre sua vida pessoal. Leia aqui a mensagem enviada pela assessoria de imprensa deles: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".

O ex-casal ficou junto por 16 anos. Eles oficializaram a união em maio de 2012 durante uma cerimônia religiosa na igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Relembre as fotos clicando aqui.

Os rumores de pivô na separação

O fim do casamento do cantor Belo com a musa fitness Gracyanne Barbosa teria acontecido por causa de uma traição. De acordo com o colunista Leo Dias, ela teria traído o marido com um personal trainer.

No programa Fofocalizando, do SBT, o colunista contou que Gracyanne admitiu que viveu um romance com o personal e Belo descobriu. Inclusive, ela contou que o casamento realmente chegou ao fim.

Na atração, Leo Dias disse: "A primeira pergunta que eu fiz foi: Acabou? E ela falou: ‘Acabou’. Ela admite que errou com o Belo. Ela admite que eles não têm um momento a sós porque moram na casa deles um monte de gente, a filha dele, um cara que trabalha com a Gracyanne, mora um bando de gente. Eles não tiveram um momento a sós para resolver a crise no casamento deles. Essa crise se arrasta desde quase um ano. Há oito meses, ela conheceu um personal, Gilson. E ela admitiu para mim que ela teve um romance com o Gilson. E o Belo descobriu. O Belo sabia”.

O jornalista ainda revelou que o affair já chegou ao fim. Em uma conversa com ele, Gracyanne disse: "Não estou [com o rapaz/amante], já estive [...] Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar".