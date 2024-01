Nattan revela problema de saúde que o afastou dos palcos: "É doloroso"

Nattan revela problema de saúde que o afastou dos palcos; ele publicou esclarecimento nas redes sociais na noite desta terça-feira, 2

O cantor Nattanzinho explicou nas redes sociais porque precisou cancelar um dos principais shows agendados para o final do ano. No auge da carreira, o artista publicou um desabafo na madrugada desta terça-feira, 2.

Na conversa com os fãs, ele esclareceu que está lutando há 3 meses uma infecção pela bactéria H. Pylori. Para isso, o cantor tem usado fortes antibióticos, o que tem causado refluxo, prejudicando as cordas vocais do artista.

A recorrência do refluxo causou um edema. "Chegava com a voz perfeitamente boa e com 30 minutos de show minha voz sumia totalmente. Não conseguia cantar", declarou ele no vídeo publicado em seu perfil.

Nattanzinho disse que esse foi o motivo do cancelamento do show. "É muito doloroso para um cantor querer cantar, se expressar no palco num momento tão feliz, e não conseguir cantar. Saí muito triste de um show e não consegui fazer o outro", afirmou.

Horas depois e com acompanhamento médico, ele conseguiu se apresentar em Copacabana. "Era um sonho para mim, desde moleque [...] Pedi a Deus e consegui fazer uma hora de show. Quando pisei fora [do palco] minha voz ficou totalmente rouca [...] Meu sonho é levar minha música, minha cultura, meu Nordeste para fora e essa foi uma oportunidade muito grande. Não poderia deixar de tentar".

Show cancelado assustou fãs do artista

O show do artista aconteceria no Polo Orla, na Zona Sul do Recife, neste sábado (30). Ele também cancelou outras apresentações agendadas para o período de final de ano e foi substituído por outros artistas.

Nattan passou mal na sexta-feira, quando se apresentava em uma festa pré-ano novo. Ele substituído por Felipe Amorim após o mal-estar que ainda não está totalmente esclarecido. O artista foi medicado e surgiu muito emocionado nas redes sociais.