Nattanzinho revela o verdadeiro motivo para estar longe dos palcos

Após ser diagnosticado com bactéria e se curar, Nattanzinho revela que não fará shows no Carnaval e entrega o motivo

O cantor Nattanzinho continua cuidando de sua saúde e vai ficar longe dos palcos por mais um período. O artista revelou que não fará shows durante o Carnaval de 2024 e o motivo veio à tona.

Há pouco tempo, ele foi diagnosticado com a bactéria H. Pylori e precisou se afastar dos palcos. Agora, ele já está cursado da infecção, mas cuida de outro problema de saúde. Em conversa com o colunista Leo Dias, ele contou que está com um edema nas cordas vocais.

"Estou 100% focado no tratamento das minhas cordas vocais. Como vocês já sabem, durante o tratamento da H. Pylori, eu tive muito refluxo por causa dos antibióticos e isso gerou um edema nas cordas vocais. A boa notícia é que a H. Pylori já foi embora", disse ele.

E completou: "Fiz recentemente um procedimento chamado laringoscopia diagnóstica para entender como está o edema que faz a voz falhar. O médico aproveitou e colocou corticoide nas pregas vocais. O médico está com perspectivas de que eu volte logo. Ainda não vai ser no Carnaval, mas muito em breve estarei nos palcos de novo. Está mais perto do que longe!".

Nattan comemora sucesso na carreira

O cantor Nattan conversou com a CARAS Digital há pouco tempo e comemorou o seu sucesso na carreira musical. Para começar, ele relembrou os momentos que o marcaram durante a carreira. "Teve tantas que me marcaram, mas o que me marcou até agora foi criar o DVD do início. Um DVD para mais de 400 mil pessoas e tive a oportunidade da minha mãe estar lá na montagem do palco, mostrei para a minha mãe aquilo tudo. A sensação de que a gente conseguiu, deu certo. Um DVD da minha vida, me marcou bastante, nunca vai sair da minha memória", afirmou ele.

Então, ele contou quais sonhos já conseguiu realizar. "O primeiro sonho que realizei foi dar uma casa para a minha mãe, é uma coisa que eu vinha almejando muito. Tamém foi cuidar da minha mãe, reorganizar a vida dela. E a oportunidade que o sucesso me deu de conhecer pessoas que eu nunca achei que eu ia chegar perto. Pessoas que eu já era muito fã, agora tenho a oportunidade de conviver, de ser amigo, irmão. Então isso é uma oportunidade gigante que a música me deu. Não tem preço conhecer o mundo, viajar, viver cada momento, conhecer a cultura de cada lugar, o que é novo. É a experiencia de desfrutar tanta coisa pelo mundo que eu sempre sonhei em conhecer e eu nunca achei que iria conhecer. A música realizou muitas coisas na minha vida", declarou.

Por fim, Nattan abriu o jogo sobre como lida com a fama. "Eu sou bastante tranquilo com isso. Às vezes eu fico meio que me adaptando a esse mundo novo. Às vezes alguém chega chorando e eu falo 'calma, calma'. Tem gente que faz tatuagem e eu falo: 'tá louca, menina'. Eu estou ainda me reinventando nesse mundo novo, eu fico meio chocado com algumas coisas, mas é muito legal. A fama e o sucesso exigem muito de você. Tem dia que você está cansado, no aeroporto, indo para casa, e tem muita gente pedindo foto. Às vezes você só quer chegar em casa e corre o risco de você acabar frustando essa pessoa que te vê feliz nos stories, te vê bem, e quando ela te pessoalmente você está mal, passa e não tira uma foto. Quando eu estou cansado, eu tento buscar um sorriso, uma alegria, para não decepcionar um fã. Porque é muito difícil cuidar da vida pessoal e profissional, mas a gente vai dando um jeito", comentou.