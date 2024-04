Ana Castela brinca com cantada de fã em show: "Gosto é de novinho"

Durante apresentação no 'Ribeirão Rodeo Music', a cantora Ana Castela divertiu o público ao responder ao flerte de um fã; confira

Na noite do último sábado, 20, Ana Castela recebeu um cantada durante seu show no Ribeirão Rodeo Music, segunda etapa do 'Circuito Sertanejo', e não teve papas na língua na hora de responder!

Enquanto apresentava a canção Boiadeira, a diva do sertanejo decidiu interagir com os fãs e acabou lendo um cartaz ousado na plateia. "Você é velho! Sai fora, moço! Eu gosto é de novinho", brincou, arrancando risadas do público.

Com 20 anos de idade, a cantora esclareceu o que seria um "novinho" na sua perspectiva. "26 anos, 27", revelou. O que muitos fãs notaram é que, curiosamente, 27 anos é a idade do ex-namorado de Ana Castela, o também cantor sertanejo, Gustavo Mioto.

Além de brilhar no show realizado em Ribeirão Preto, Ana Castela foi a artista mais ouvida no Brasil em 2023, de acordo com o Spotify. A plataforma de streaming de áudio divulgou, em novembro do último ano, uma retrospectiva anual, que mostra os maiores sucessos no mundo da música do último ano.

A boiadeira, como é carinhosamente chamada pelos fãs, também liderou o ranking das canções mais escutadas no Brasil em 2023. O primeiro lugar é ocupado pela música Nosso Quadro; o segundo ficou com Leão, de Marília Mendonça.

Ana Castela e Gustavo Mioto estão ficando desde março, diz colunista

Ao que tudo indica, o romance entre Ana Castela e Gustavo Mioto ainda está rolando! De acordo com o colunista Leo Dias, ao optar por uma relação mais discreta, ambos deram uma nova chance ao amor e estão ficando desde março deste ano.

No dia 27 de março, o portal midiático recebeu a informação de que o sertanejo foi visto no condomínio da artista. Vale lembrar que no início desta semana, o jornalista revelou que o casal foi visto trocando beijos e conversando durante uma festa na fazenda da artista, após a gravação do seu novo DVD, o Herança Boiadeira.

Por terem vivido um relacionamento exposto na mídia, a ideia do casal é manter uma relação mais discreta no momento. Ainda de acordo com Leo Dias, para que o amor possa caminhar de forma leve, eles escolheram apenas ficar por enquanto.