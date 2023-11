Ana Castela se torna cantora mais ouvida do ano em ranking; veja lista

Ana Castela apareceu entre os cinco artistas mais ouvidos do Brasil em 2023 no ranking divulgado pelo Spotify; confira lista completa

Ana Castela foi a artista mais ouvida em 2023 no Brasil de acordo com o Spotify. A plataforma de streaming de áudio divulga, nesta quarta-feira, 29, sua retrospectiva anual, que mostra os maiores sucessos no mundo da música do último ano.

Após o primeiro lugar de Ana Castela , está a dupla Henrique e Juliano. O terceiro lugar é ocupado por MC Ryan SP, único representante do funk na lista; a quarta posição é da eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça; por fim, o quinto lugar é dos sertanejos Jorge e Mateus.

A boiadeira, como é carinhosamente chamada pelos fãs, também lidera o ranking das canções mais escutadas no Brasil em 2023. O primeiro lugar é ocupado pela música Nosso Quadro; o segundo ficou com Leão, de Marília Mendonça.

A terceira posição foi para Erro Gostoso, canção que marca a estreia de Simone Mendes na carreira solo; a quarta música a integrar o ranking é Bombonzinho, da dupla Israel e Rodolffo, em parceria com Ana Castela; já o quinto lugar ficou para Seu Brilho Sumiu, dos sertanejos com Mari Fernandez.

Ana Castela foi nacionalmente reconhecida em 2022, com o sucesso da música Pipoco. O hit feito em parceria com a cantora Melody misturava batidas do funk, do DJ Chris no Beat, com sertanejo e apresentou a boiadeira para grande parte do país, que ainda não a conhecia.

Desde então, ela conquistou uma legião de fãs e lançou projetos como Boiadeira Internacional e AgroPlay Verão. Dentre seus maiores sucessos estão canções como Solteiro Forçado, Roça em Mim, Boiadeira e Carinha de Bebê.

Atualmente, a artista namora o cantor sertanejo Gustavo Mioto. Os dois levantaram rumores de um romance ainda em 2022, mas demoraram alguns meses para oficializar a relação. Em setembro deste ano, os dois anunciaram um ponto final no namoro, porém, reataram poucas semanas depois.

