Marília Mendonça segue em ranking de artistas mais ouvidos do Brasil dois anos após sua morte

Eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça (1995-2021) segue fazendo sucesso entre os ouvintes de música mesmo dois anos após sua morte. De acordo com o Spotify Wrapped, retrospectiva anual da plataforma de streaming de áudio, a cantora sertaneja entrou para a lista dos cinco artistas mais ouvidos do Brasil em 2023.

Marília Mendonça ocupa a quarta posição na lista, na frente da dupla Jorge e Mateus. O sertanejo domina as outras posições da lista, que conta com Ana Castela em primeiro lugar; Henrique e Juliano em segundo; e MC Ryan SP em terceiro —sendo o único representante do funk no ranking divulgado nesta quarta-feira, 29.

Ainda de acordo com os dados da plataforma, a música Leão, do álbum Decretos Reais da Rainha da Sofrência, foi a segunda canção com mais ouvintes neste ano. Ela fica atrás apenas de Nosso Quadro, música de Ana Castela, parte do álbum AgroPlay Verão Vol.1 da boiadeira.

Neste ano, Marília Mendonça venceu a categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja do Grammy Latino com o álbum póstumo Decretos Reais. A vitória foi anunciada em 16 de novembro, durante o evento que aconteceu em Sevilla, na Espanha. Em 2019, ela já havia levado o título para casa com o disco Em Todos os Cantos.

Em 2022, ela também integrava o ranking dos músicos mais escutados do ano no Brasil. De acordo com informações da plataforma de streaming, ela foi a artista mais ouvida, seguida por Henrique e Juliano, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, e Maiara e Maraisa.

A artista morreu aos 26 anos em um trágico acidente de avião em 5 de novembro de 2021. Ela viajava para cumprir sua agenda de shows quando a aeronave caiu em curso d’água localizado próximo a rodovia BR-474, na cidade de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, no oeste de Minas Gerais.

Na época, a equipe da cantora confirmou as mortes de outras quatro pessoas que estavam no avião: o produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor da artista, Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto e o co-piloto da aeronave, Geraldo Medeiros e Tarcíso Viana.

CONFIRA PUBLICAÇÃO FEITA NO INSTAGRAM DE MARÍLIA MENDONÇA: