Marília Mendonça vence Grammy Latino com álbum póstumo: ‘Isso é legado'

Dois anos após sua morte, Marília Mendonça é a vencedora em categoria do Grammy Latino pela segunda vez

A cantora Marília Mendonça (1995-2021) foi a campeã na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja do Grammy Latino com o álbum póstumo Decretos Reais. A vitória foi anunciada durante a premiação nesta quinta-feira, 16, em Sevilla, na Espanha.

Nas redes sociais, a equipe dela comemorou a nova conquista da cantora. “Isso é legado. Nossa rainha venceu o Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Sertaneja com Decretos Reais”, escreveram no Twitter.

O disco foi lançado em março de 2023 e é o terceiro volume do projeto, que foi lançado em 2022, na véspera do dia em que seria o aniversário dela.

Vale lembrar que este é o segundo Grammy Latino da carreira de Marília Mendonça. Ela ganhou o primeiro em 2019 na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja com Em Todos os Cantos. Na época, ela falou sobre a alegria de vencer na premiação internacional.

A cantora Marília Mendonça faleceu aos 26 anos de idade em um acidente de avião em novembro de 2021. Ela estava indo para um show no interior de Minas Gerais em um avião de pequeno porte quando a aeronave colidiu contra cabos de alta tensão e caiu em uma cachoeira. Os cinco ocupantes da aeronave faleceram na hora. A causa da morte de todos foi definida como politraumatismos.

Isso é legado. Nossa rainha venceu o Grammy Latino de “Melhor Álbum de Música Sertanejo” com Decretos Reais. pic.twitter.com/k78d2phytl — marília mendonça (@MariliaMReal) November 16, 2023

O que o inquérito apontou sobre a responsabilidade do acidente de Marília Mendonça?

O resultado do inquérito do acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas foi divulgado na quarta-feira, 4, pela Polícia Civil de Minas Gerais. No relatório, os investigadores alegaram que a responsabilidade do acidente foi do piloto e copiloto.

A investigação apontou que houve negligência e imprudência dos pilotos do avião, que não conheciam o local que seria o pouso e não fizeram contato com outros profissionais sobre o aeródromo. O delegado do caso, Ivan Lopes, ainda informou que a investigação descartou falha mecânica e também um possível atentado. Assim, o inquérito chegou a conclusão de que foi um homícidio culposo, quando não há a intenção de matar, triplamente qualificado por parte dos pilotos.

Com isso, a Polícia Civil pediu o arquivamento do caso e a extinção da punibilidade porque os pilotos faleceram no acidente.

