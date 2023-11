Mãe de Marília Mendonça posta recado nos dois anos da morte da filha

Mãe de Marília Mendonça comove com recado especial nos dois anos da morte da filha

Mãe da cantora Marília Mendonça, Dona Ruth escreveu um recado simples nas redes sociais na data que marcou os dois anos da morte de sua filha. Neste domingo, 5, os fãs da artista ficaram comovidos com a data triste e Dona Ruth postou uma mensagem sobre estar com Jesus Cristo em seus dias difíceis.

Nos stories do Instagram, ela escreveu: “Nos dias bons, eu estou com Cristo. E, nos dias maus, ele está comigo. É tudo sobre Ele”. Por fim, ela colocou um emoji de coração vermelho.

A cantora Marília Mendonça faleceu aos 26 anos de idade em um acidente de avião. Ela estava indo para um show no interior de Minas Gerais em um avião de pequeno porte quando a aeronave colidiu contra cabos de alta tensão e caiu em uma cachoeira. Os cinco ocupantes da aeronave faleceram na hora. A causa da morte de todos foi definida como politraumatismos.

O que o inquérito apontou sobre a responsabilidade do acidente de Marília Mendonça?

O resultado do inquérito do acidente de avião que matou a cantora Marília Mendonça e mais quatro pessoas foi divulgado na quarta-feira, 4, pela Polícia Civil de Minas Gerais. No relatório, os investigadores alegaram que a responsabilidade do acidente foi do piloto e copiloto.

A investigação apontou que houve negligência e imprudência dos pilotos do avião, que não conheciam o local que seria o pouso e não fizeram contato com outros profissionais sobre o aeródromo. O delegado do caso, Ivan Lopes, ainda informou que a investigação descartou falha mecânica e também um possível atentado. Assim, o inquérito chegou a conclusão de que foi um homícidio culposo, quando não há a intenção de matar, triplamente qualificado por parte dos pilotos.

Com isso, a Polícia Civil pediu o arquivamento do caso e a extinção da punibilidade porque os pilotos faleceram no acidente.

++ Irmão de Marília Mendonça rompe o silêncio sobre resultado do inquérito do acidente de avião