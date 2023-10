Ana Castela e Gustavo Mioto não são os únicos: veja cinco casais que voltaram após o termino

Ana Castela e Gustavo Mioto confirmaram nesta quarta-feira, 25, que reataram o namoro

Exatamente um mês após anunciarem o término, Ana Castela (19) e Gustavo Mioto (26) tornaram pública a decisão de voltar a namorar. No Instagram, a sertaneja contou que eles estão juntos novamente há duas semanas. Os músicos não são os únicos a terem reatado a relação após o término, confira a seguir cinco casais que também voltaram a se relacionar.

Assim como Ana Castela e Gustavo Mioto , o cantor João Gomes (21) também reatou o namoro com Ary Mirelle (22) um mês após ter oficializado o término. Os dois voltaram a se relacionar após a jovem cuidar do músico enquanto ele estava doente e, logo em seguida, anunciaram a gravidez do primeiro filho, Jorge.

Neymar (31) e Bruna Biancardi (29) também estão na lista. Os pais de Mavie anunciaram o término em agosto de 2022, após um ano de namoro. Porém, no início de 2023 reataram a relação e anunciaram a gravidez da pequena. Ao longo do ano, o atleta foi acusado diversas vezes de ter traído a companheira e, em uma das ocasiões, chegou a assumir o erro e se desculpar publicamente.

Wanessa Camargo (40) e Dado Dolabella (43) reataram a relação há cerca de um ano, em outubro de 2022, após 20 anos separados. Eles haviam namorado entre os anos 2000 e 2002 e, na época, o término aconteceu pela imaturidade e ciúmes dos pombinhos. Agora, eles costumam compartilhar registros e declarações juntos nas redes sociais.

Queridos por muitos fãs, Taís Araújo (44) e Lázaro Ramos (44) também já se separaram. A atriz contou, em entrevista ao Quem Pode, Pod, que o término veio no início do casamento. "Foi uma imaturidade nossa. Após um ano e quatro meses de casados, fomos trabalhar juntos. A separação veio daí". Hoje, os atores são casados há 17 anos e são pais de João Vicente (11) e Maria Antonia (7).

Uma situação parecida aconteceu com Giovanna Ewbank (37) e Bruno Gagliasso (41). Juntos há mais de 10 anos, eles tiveram um término relâmpago no ano de 2012, pouco tempo após se casarem, após uma traição por parte do ator. "No início, eu queria que o avião caísse com ele dentro, não estava nem aí. [Mas] a gente tem que experimentar tentar", disse a apresentadora, também ao Quem Pode, Pod.

A separação do casal durou apenas dois meses. Em 2014, dois anos após o caso, Bruno assumiu a traição em uma entrevista à jornalista Marília Gabriela. "Não foi uma suposição, foi um fato. Aconteceu. A gente é ser humano", disse. Hoje, eles continuam juntos e são pais de Titi (9), Bless (7) e Zyan (2).