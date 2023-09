Última foto de Ana Castela e Gustavo Mioto foi publicada em julho: 'Tava na hora'

Ana Castela e Gustavo Mioto anunciaram o fim do relacionamento nesta segunda-feira, 25

Os cantores Ana Castela (19) e Gustavo Mioto (26) anunciaram o término da relação nesta segunda-feira, 25. Os dois estavam juntos há cerca de três meses, quando assumiram o namoro publicamente no mês de junho, e a última foto do casal foi compartilhada em julho, há dois meses.

"Tava na hora de mudar o feed pra melhor. Qual sua foto favorita?", escreveu Ana Castela no carrossel publicado em colaboração com seu então namorado, Gustavo Mioto . As fotos foram compartilhadas nos perfis do Instagram dos dois no dia 21 de julho, há pouco mais de dois meses.

Nos comentários da publicação, o sertanejo deixou uma declaração para a amada. "Te amo, moça bonita". Antes do anúncio do término, fãs e internautas encheram a foto de comentários elogiando o casal, no entanto, agora muitos lamentam pelo fim da relação.

Leia também:Relembre 5 momentos românticos de Ana Castela e Gustavo Mioto antes dos cantores assumirem namoro

"Nossa acabei de ver no story do Gustavo, fiquei triste... Meu casal favorito. Vida que segue, torço muito por vocês", escreveu uma. "Diz que vocês ainda estão assim grudadinhos", lamentou outra. Gustavo Mioto, usou seus Stories do Instagram para tornar a decisão pública.

"Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento."

Ana Castela também usou a rede social para comentar sobre o término. "Como todos já sabem, eu e o Gu não estamos mais juntos! Peço que tenham respeito, não é um momento fácil para nenhum dos dois!", começou ela. "Em nenhum momento foi marketing, por aqui só teve e ainda tem muito amor, foi verdadeiro."

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ANA CASTELA E GUSTAVO MIOTO: