Recaída? Ana Castela foi vista com Gustavo Mioto, diz colunista

Colunista aponta que Ana Castela e Gustavo Mioto teriam sido vistos juntos em festa na noite de segunda-feira, 8

A cantora Ana Castela teria encontrado o ex-namorado e cantor Gustavo Mioto em uma festa na noite de segunda-feira, 8. De acordo com o colunista Leo Dias, os dois foram vistos curtindo uma festa depois da gravação do DVD dela em Londrina, no Paraná.

O colunista ainda disse que fontes contaram que os cantores foram vistos trocando beijos e conversando durante a festa. O evento não teve registros de celulares, já que os aparelhos foram recolhidos pela organização para manter a privacidade dos presentes.

Por enquanto, Ana Castela e Gustavo Mioto não se pronunciaram sobre os rumores.

Vale lembrar que Ana e Gustavo anunciaram o fim do namoro em janeiro deste ano. Antes disso, eles ficaram juntos por alguns meses, com uma separação no meio do tempo.

Ana Castela fez desabafo sobre a fama

A cantora Ana Castela abriu o coração ao receber sobre a fama em sua vida. Ela contou que ainda não está completamente acostumada a ser famosa, mas está aprendendo a lidar.

"Choro quando tenho que chorar, eu volto e paro com a terapia. Só que assim, eu tenho uma cabeça, isso Deus me deu mesmo, muito forte. Acho que Deus me quis nesse mundo, porque as pessoas são muito ruins e era para eu ter desistido há muito tempo. Se tivesse desistido, eu não estaria aqui onde estou hoje. É Deus, família e a cabeça muito forte para estar aqui. A gente aprende a lidar com certas coisas", disse ela ao colunista Lucas Pasin, do site Splash UOL.

Então, ela comentou sobre o seu sucesso com o público infantil. "É tão legal ver tanta criança do lado da gente. Quando comecei, eu nunca na vida achei que a criança ia ser o meu público. É legal ver que a criança, a mãe e o pai gosta da gente. Eu tenho tudo que eu queria já", afirmou.